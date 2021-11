Kriminalität : Neue Zeugen und ein paar Zweifel: Was heute im Trierer Amokprozess zu erwarten ist

Trier Der Prozess um die Amokfahrt in Trier geht weiter: Diese Woche wird am Landgericht an zwei Tagen verhandelt. Wir blicken schon mal voraus, wer am Dienstag eine Aussage machen soll.

Mit der Vernehmung weiterer Zeugen wird vor dem Landgericht am Dienstag der Trierer Amokprozess fortgesetzt. Nach Angaben aus Justizkreisen sollen heute Bekannte und ehemalige Arbeitskollegen des Angeklagten gehört werden. Unter den geladenen Zeugen ist auch ein Bekannter des 52-Jährigen, auf den das ursprünglich dem Angeklagten gehörende Tatfahrzeug zuletzt zugelassen gewesen sein soll.

Bei der Amokfahrt am 1. Dezember 2020 durch die Trierer Fußgängerzone waren fünf Menschen getötet worden, darunter ein 45-jähriger Mann und seine neun Wochen alte Tochter. Dutzende weitere Passanten wurden teils schwer verletzt. Ein 77-jähriger Mann, der die Amokfahrt schwer verletzt überlebt und danach lange Zeit in Kliniken verbracht hatte, war kürzlich gestorben. Ob (auch) an den Folgen des Gewaltverbrechens, ist noch nicht endgültig geklärt.

Ein Gutachter hatte bei dem Tatverdächtigen eine Psychose festgestellt. Das fünfköpfige Gericht unter seiner Vorsitzenden Petra Schmitz muss am Ende des bis in den Januar terminierten Prozesses feststellen, ob der 52-Jährige möglicherweise (teilweise) schuldunfähig ist und in eine geschlossene Klinik eingewiesen wird oder ins Gefängnis kommt.

Das sagt eine Studie zum Thema: Auto als Waffe

Nach Angaben eines Experten sind Menschen, die andere mit ihrem Auto absichtlich verletzen, häufig psychisch labil. Eine Studie zum Thema „Auto als Waffe“ habe ergeben, dass zwei Drittel dieser Täter psychiatrische Vorbelastungen aufwiesen, sagte der Kriminalpsychologe und Leiter des Darmstädter Instituts für Psychologie und Bedrohungsmanagement, Jens Hoffmann, in einem Interview. Häufig gingen persönliche Konflikte oder Krisen der Tat voraus. Nicht einbezogen seien hier allerdings politisch motivierte Taten.

Nach den Worten Hoffmanns leben Menschen, die solche Taten begehen, häufig in ihrer eigenen Realität. „Aus ihrer Wahrnehmung haben sie den Eindruck, etwas retten zu müssen“, sagte der Diplom-Psychologe. Es komme vor, dass sie sich ungerecht behandelt fühlten und diese Wahrnehmung stetig zunehme. Auslöser könnten etwa der Tod eines nahestehenden Menschen oder der Verlust des Arbeitsplatzes sein. „Sie streben dann eine Art Finale an.“ In manchen Fällen hätten die Täter zuvor bereits den Bezug zur Außenwelt verloren – so etwa im Fall des Amokfahrers von Trier, der den Behörden zufolge in den Tagen vor der Tat in seinem Auto gelebt haben soll.

War der mutmaßliche Amokfahrer von Trier tatsächlich ohne Wohnsitz und ohne Arbeit?

An dieser Version gibt es inzwischen allerdings Zweifel: Eine Bekannte des mutmaßlichen Amokfahrers sagte am vorigen Verhandlungstag, dass der 52-Jährige bis zum Tag der Festnahme bei ihr gewohnt habe. „Er war nicht obdachlos“, sagte die als Zeugin geladene 63-jährige Bekannte. Der Angeklagte habe in ihrem Schlafzimmer übernachtet und sie selbst im Wohnzimmer.