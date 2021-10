Nahverkehr : Nächster Busfahrer-Streik hat begonnen: Diese Linien in der Region Trier sind betroffen (update)

Trier Zweimal wurde in dieser Woche bereits gestreikt. Nun legen die Busfahrer einiger Unternehmen schon zum dritten Mal die Arbeit nieder. Es geht ihnen um den Tarifvertrag.

Trier Der Busfahrerstreik geht in die nächste Runde. Zum dritten Mal in dieser Woche legten viele rheinland-pfälzische Busfahrer am Freitagmorgen, den 22. Oktober, seit 7.30 ihre Arbeit nieder. Das teilte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi mit. In der Region Trier waren laut einer Sprecherin des Verkehrsverbundes VRT Linien der Moselbahn zwischen Trier und Traben-Trarbach von dem Streik betroffen. Von weiteren Busausfällen in der Region war zunächst nichts bekannt.