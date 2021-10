Finanzen : Ab 10 Uhr: Busfahrer streiken heute auch in der Region Trier wieder

Trier Das Ringen um ein Ende des Tarifkonflikts bei den privaten Busfahrern in Rheinland-Pfalz geht in die nächste Runde. Heute bleiben vielerorts die Busse wieder stehen.

Im privaten Busverkehr in der Region Trier wird es heute ab 10 Uhr zu massiven Einschränkungen kommen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat alle Busfahrer aus dem laufenden Betrieb zum Streik aufgerufen. Er endet nach Auskunft eines Verdi-Sprechers erst mit der letzten Schicht am heutigen Tag. Von dem Streik betroffen sind unter anderem alle Betriebe und Standorte der DB Regio Bus Rhein-Mosel und der Moselbahn. Weitere Betriebe des privaten rheinland-pfälzischen Omnibusgewerbes dürften sich dem Streik anschließen, sagt der Gewerkschaftssprecher. Von den Streikmaßnahmen dürften weite Teile des Landes betroffen sein.

Grüne für Streik der Busfahrer im Raum Trier und anderen Teilen von Rheinland-Pfalz

Der Tarifkonflikt im privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz dauert schon seit 2019 an. Verdi und die Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe (VAV) haben sich bisher nicht auf einen neuen Manteltarifvertrag verständigen können, der seinerzeit gekündigt wurde. Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Durchbezahlung der Standzeiten, also der Pausen während einer Schicht, für die rund 3500 Busfahrerinnen und Busfahrer in Rheinland-Pfalz.