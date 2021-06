Kriminelles im Internet : Bei der Urlaubsreise klickten die Handschellen

Trier/Koblenz Ein Ehepaar soll einen der weltweit größten Internet-Marktplätze für Illegales betrieben haben. Bald stehen sie in Trier vor Gericht.

Die Ermittlungen rund um den derzeit am Trierer Landgericht laufenden sogenannten Bunkerprozess haben eine weitere Anklage hervorgebracht: Die Koblenzer Landeszentralstelle Cybercrime hat ein australisches Ehepaar angeklagt, weil das Duo gemeinsam mit weiteren, noch unbekannten Mittätern im Internet einen der weltweit größten illegalen Marktplätze betrieben haben soll.

Im Darknet, einem verborgenen Netzwerk, wurde nach Erkenntnissen der Ermittler mit Drogen aller Art, Falschgeld, gestohlenen oder gefälschten Kreditkarten, Schadsoftware und anderen weiteren illegalen Waren gehandelt. Der noch nicht terminierte Prozess gegen das in Untersuchungshaft sitzende Ehepaar soll in Trier stattfinden.

Ausgangspunkt der Ermittlungen war der größte Schlag gegen Cyberkriminelle, der in Deutschland jemals geführt wurde. 2019 war es 650 Polizisten gelungen, in den Traben-Trarbacher Cyberbunker einzudringen und sämtliche Server des illegalen Rechenzentrums zu beschlagnahmen.

Die Bezahlung der dort gehandelten illegalen Waren erfolgte nach den Recherchen der Ermittler auf elektronischen Geldbörsen (Wallets) der Angeschuldigten. Abzüglich einer Provision von zunächst vier, später fünf Prozent sollen die beiden Australier später die Verkaufserlöse an die Verkäufer ausgezahlt haben. Insgesamt wurden über den Marktplatz laut Anklage mindestens 320 000 Geschäfte abgewickelt. Der Umsatz soll bei mehr als 140 Millionen Euro gelegen haben.

In der auf Drogengeschäfte beschränkten Anklageschrift wird den Angeschuldigten zur Last gelegt, im Zeitraum von anderthalb Jahren insgesamt 1499 Verkäufer auf dem Marktplatz freigeschaltet und dadurch zu deren 172 562 Drogengeschäften Beihilfe geleistet zu haben. Bei einer Verurteilung drohen den Eheleuten langjährige Gefängnisstrafen. Das Pärchen wurde während einer Europareise bei der Einreise aus Dänemark nach Deutschland im Januar festgenommen. Die beiden Australier sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Sie schweigen bislang zu den Vorwürfen. Der Mann soll bei seiner Festnahme eine Armbanduhr im Wert von mehreren Hunderttausend Euro getragen haben.