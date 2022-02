Orkanböen : Live-Ticker zum Sturm: Stromausfall und umgekippte Bäume

Ein Baum liegt auf einer Fahrbahn in Sachsen-Anhalt und beschädigt dabei einen Zaun. Wegen umgestürzter Bäume sind am Morgen zahlreiche Straßen im Harz vorübergehend gesperrt worden. Foto: dpa/Matthias Bein

Liveblog Trier/Bitburg/Wittlich/Daun Schwere Sturmböen sind in der Nacht zu Donnerstag über Deutschland gezogen - doch weitere folgen. Wie die aktuelle Situation aussieht.

Die Hochwasserstände an der niedersächsischen Nordseeküste blieben zum Teil niedriger als erwartet. Eine Corona-Teststation in Kleve am Niederrhein hielt dem Sturm nicht stand. Der Wind zerstörte das Zelt des Drive-in-Testzentrum.