Kriminalität : Mord aus Eifersucht: Trierer Gericht verhandelt Gewaltverbrechen in Hotel

Beamte der Spurensicherung vor dem Trierer Hotel, in dem die Frau Ende März ermordet wurde. Foto: Agentur Siko

Trier Ende März wird eine Ukrainerin tot in einem Trierer Hotel gefunden. Eine Woche später wird ihr Freund in Bayern festgenommen. Am Donnerstag startet der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter.