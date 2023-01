Verbraucher : Frust bei Besitzern von Öl- und Pelletheizungen wächst: Wann kommen die Entlastungen?

Noch immer ist unklar, wie die Besitzer von Öl-Heizungen entlastet werden sollen. Foto: dpa Foto: dpa/David Inderlied

Trier Auch der rheinland-pfälzische Sozialminister ist sauer. In einem Brief an Robert Habeck hat er klare Forderungen, zudem bietet er selbst seine Hilfe an – schließlich könnten allein in Rheinland-Pfalz 500.000 Menschen von den Entlastungen profitieren.

Lange sah es so aus, als ob die Besitzer von Öl-, Pellets- oder Flüssiggasheizungen leer ausgehen würden. Während alle, die mit Gas oder Fernwärme heizen, mittels der sogenannten Gaspreisbremse, die ab März rückwirkend zu Jahresbeginn in Kraft treten wird, entlastet werden, tat sich die Bundesregierung mit der Entlastung von Besitzern von Heizungen „nicht leitungsgebundener Brennstoffe“ schwer.

Mitte Dezember hatten sich dann die Fraktionen im Bundestag auf rückwirkende Heizkosten-Entlastungen für alle, die mit Heizöl, Flüssiggas, Kohle oder Pellets heizen, geeinigt. Nach einem Eckpunktepapier sollen Haushalte für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 1. Dezember 2022 rückwirkend eine Entlastung von bis zu 2000 Euro erhalten. Bis Mitte Januar sollte eine Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern ausgearbeitet werden, die regelt, wo und wie man den Zuschuss beantragen kann.

Bundesländer haben noch keine Informationen

Doch diese Vereinbarung gibt es noch immer nicht. Daher wissen die Bundesländer, die für die Bearbeitung der Anträge und die Auszahlung der Zuschüsse zuständig sind, noch immer nicht, welche konkreten Vorgaben es für den sogenannten Härtefallfonds geben soll.

Der Unmut in den Ländern wächst. Auch in Rheinland-Pfalz. Anfang Januar hat sich daher der zuständige Minister für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung, Alexander Schweitzer (SPD), in einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gewandt. In dem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, heißt es, dass seit dem Beschluss des Bundestags „eine Vielzahl von betroffenen Bürgerinnen und Bürgern auf die rheinland-pfälzische Landesregierung mit Nachfragen zu dem dort skizzierten Entlastungsprogramm zugekommen“ sei. Doch könne „diesen Menschen keine befriedigende Auskunft oder auch nur zeitlich Prognose über das weitere Vorgehen gegeben werden“, schrieb Schweitzer an Habeck.

Es sei Aufgabe der Bundesregierung „nun schnellstmöglich Klarheit über die Zuständigkeiten im Bund und das weitere Antragsverfahren zu schaffen“, sagte der rheinland-pfälzische Sozialminister unserer Redaktion. Und weiter: „Im Sinne der betroffenen Menschen sollte durch Bund und Länder eine bundesweit einheitliche und bürokratiearme Lösung für das Antragsverfahren angestrebt werden.“

In Rheinland-Pfalz könnten 500.000 Menschen profitieren

Schweitzer geht davon aus, dass es allein in Rheinland-Pfalz mehr als eine halbe Million Haushalte gibt, die von dem Härtefallfonds profitieren könnten. Laut Statistischem Landesamt wird in der Region in mehr als 50 Prozent der Wohnungen Öl als primäre Energiequelle genutzt. 25 Prozent nutzen Pellets oder Wärmepumpen, der Rest wird mit Gas geheizt.

In dem Schreiben an Habeck hat Schweitzer angeboten, in Zusammenarbeit mit weiteren Ländern „eine federführende Rolle bei der Entwicklung eines bundesweit einheitlichen, digitalen Antragsverfahrens“ zu übernehmen. „Die Ausgestaltung des Antragsverfahrens hängt jedoch entscheidend von einer Finanzierungszusage durch den Bund auf der Grundlage der noch zu treffenden Bund-Länder-Vereinbarung ab“, so der Minister gegenüber unserer Redaktion.