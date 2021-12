Gdenktage : Am Jahrestag der Amokfahrt gedenkt Trier der Opfer

Am Jahrestag der Amokfahrt gedenkt Trier der Opfer

Trier Mit einem Gottesdienst und einem Requiem wird heute an das Gewaltverbrechens und die Folgen erinnert. Oberbürgermeister Wolfram Leibe: „Die Tat gehört zur Geschichte der Stadt.“

Ein Jahr nach der Amokfahrt durch die Trierer Fußgängerzone mit vielen Toten, Verletzten und traumatisierten Menschen steht heute das Gedenken an die Opfer im Vordergrund. Mit Veranstaltungen im Dom und in der Konstantinbasilika wird an die Betroffenen des Gewaltverbrechen erinnert.