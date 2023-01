Trierer Original : Guildo Horn wird Juror in Casting-Show – und dort läuft es anders als bei Dieter Bohlen

Zusammen mit Loona und Prince Damien ist Guildo Horn Jurymitglied in der neuen RTLZWEI-Castingshow „Music Drive-In“. Foto: RTLZWEI, Malte Babion/RTLZWEI

Trier Als Sänger und Entertainer kennen ihnen alle. Nun zeigt der Trierer Guildo Horn eine andere Seite von sich. Er ist Juror in einer neuen RTLZWEI-Show mit einem ungewohnten Konzept.

Wird Guildo Horn nun zu Dieter Bohlen? Der Trierer Schlagersänger wandelt nämlich auf den Spuren des Pop-Titans. Horn, der in drei Wochen 60 Jahre alt wird, ist genau wie Bohlen Juror in einer Casting-Show. Am Montag, 30. Januar, startet um 17.05 Uhr bei RTLZWEI die neue Show „Music Drive In“. Doch anders als bei DSDS, wo Bohlen als Chef-Juror vor allem durch markige und manchmal auch tief unter die Gürtellinie gehende Sprüche auffällt, geht es bei „Music Drive In“ weniger um die Gesangskünste der Kandidaten. Vielmehr soll es um den Spaß gehen.

Guildo Horn und seine Jury-Kollegen warten in einem Drive-In auf die Kandidaten

In einem in der Ruhrpott-Stadt Bottrop nachgestellten Imbiss-Drive-In fahren die Künstler im Auto zum Bestellfenster, wo die Juroren sitzen – neben Guildo Horn sind das die Sängerin Loona (“Bailando“) sowie der DSDS-Sieger und Ex-Dschungel-König Prince Damien.

Die Teilnehmer der Show performen im Auto einen vorher ausgewählten Song. Die Jury bewertet aber nicht nur den Gesang, sondern auch den (aufgrund der Enge im Wagen, räumlich begrenzten) Auftritt und die Deko im Innern des Autos. Die Kandidaten bringen eigene Instrumente mit, sind zum Teil in aufwendige Kostümen gekleidet. Anders als in anderen Casting-Shows kommen die Gewinner, die alle drei Jury-Mitglieder von ihrem Talent überzeugen konnten, nicht in die nächste Runde, sondern auf den Gewinnerparkplatz.

Darum geht es bei der neuen Show „Music Drive In“ auf RTLZWEI

Entscheiden sich alle drei Juroren, dass der Auftritt sie begeistert hat, geht pro Stimme eine Schranke nach oben. So kommen die Autos auf den Gewinnerparkplatz, wo sie zwischen fünf Kofferräumen auswählen und bis zu 1.000 Euro gewinnen können. „Egal ob Vollprofi oder Hobbyperformer, wer hier mit dem Auto durchfährt, kann mit seiner Leidenschaft schnelles Geld verdienen“, wirbt RTLZWEI für die neue Show, die von montags bis freitags im Programm zu sehen ist.

Foto: picture-alliance / dpa/Werner Baum/dpa/picture-alliance/ 18 Bilder Eurovision Song Contest 1998: Als Guildo Horn zum Star wurde

Guildo Horn ist begeistert von „Music Drive In“

Guildo Horn, der zuletzt mit zwei ausverkauften Weihnachtskonzerten in seiner Heimatstadt zu Gast war, ist begeistert von der Show: „Innerhalb von zehn Minuten erfährt man extrem viel über einen Menschen. Das ist Musik-Speed-Dating.“ Auf seiner Facebook-Seite schreibt der Entertainer: „Wir haben so tolle Sängerinnen und Sänger, großartige Performer und Unterhalter dabei.“

Darum hält Guildo Horn nichts von Dieter Bohlen

Werden die Urteile von Guildo ähnlich harsch ausfallen wie die von Bohlen in DSDS? Wohl eher nicht. „Ich würde nie bei einem Format mitmachen, bei dem die Leute zum Teil wie geschlagene Hunde herausgeführt werden. Das mag ich nicht“, sagte der 59-Jährige bei bild.de. Und weiter: „Ich würde mich nie in eine Jury setzen, wo Leute rundgemacht werden.“ Bei DSDS komme der Spaß zu kurz: „Man kann ja etwas kritisieren, aber das sollte sich auf die Musik beschränken und nie den Menschen persönlich betreffen.“

Vom Erziehungswissenschaftler zum Entertainer

Guildo Horn, der als Horst Köhler in Trier geboren wurde, ist Erziehungswissenschaftler. Nach seinem Abitur am Auguste-Viktoria-Gymnasium in Trier im Jahr 1983 machte er zunächst ein soziales Jahr in einer Lebenshilfe-Werkstatt und arbeitete mit geistig beeinträchtigten Menschen in Trier. Danach studierte er bis 1994 an der Uni Pädagogik und arbeitete danach als Musiktherapeut auf dem Hofgut Serrig der Lebenshilfe. „Die Arbeit mit geistig Behinderten hat mein Leben auch in musikalischer Hinsicht sehr bereichert. Ohne meine Arbeit in der Lebenshilfe hätte es Guildo Horn in dieser Form wohl nie gegeben“, sagte der Sänger vor einigen Jahren im Interview mit unserer Redaktion. Er habe von Behinderten viel gelernt. „wie unverkrampftes Musizieren miteinander“. Der Spaß stehe im Vordergrund. „Es kommt einfach nicht darauf an, ob man die Bionischen Formeln kennt oder den ‚Spiegel‘ liest“, sagte Guildo Horn damals.

Gemeinsam mit der Band Die Orthopädischen Strümpfe trat er 1998 mit dem Titel „Guildo hat euch lieb!“ beim Eurovision Song Ccontest für Deutschland an und belegte den siebten Platz. Geschrieben wurde der Song von Stefan Raab unter dem Pseudonym „Alf Igel“. Anlässlich des 25. Jahrestages dieses Auftrittes plant der Entertainer in diesem Jahr womöglich noch eine besondere Show. „Vor uns liegt ein großes 2023 im Zeichen der Orthopädie, versprochen“, schrieb er kürzlich auf seiner Facebook-Seite.

Der Auftritt von Horn in der neuen RTLZWEI-Show ist nicht der erste Ausflug des Trierers in die Fernsehunterhaltung. 2006 moderierte er im SWR die Talksendung Guildo und seine Gäste. Im Mittelpunkt standen Menschen mit geistiger Behinderung, mit denen Horn Gespräche über Themen der jeweils vergangenen Woche führte. Ein Jahr später nahm der Trierer an der zweiten Staffel der RTL-Tanzshow Let’s dance teil. Mit seiner Partnerin Motsi Mabuse belegte er dabei den sechsten Platz.

Darum war Motsi Mabuse sauer auf Guildo Horn

Die Mannheimer Profi-Tänzerin gestand kürzlich in einer britischen Talk-Show, dass der Auftritt mit Guildo Horn ziemlich stressig gewesen sei. Das Training mit ihm habe sich wohl eher zäh gestaltet. In einer SMS, die irrtümlich an Guildo adressiert war, schrieb Mabus: „Er ist nicht sehr gut und ich bin froh, dass es bald vorbei ist und ich den Stress nicht mehr habe."