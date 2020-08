Gesundheit : Handel befürchtet Millionenverlust durch ausbleibende Luxemburger

Reiserückkehrer stehen am Flughafen vor dem Corona-Testzentrum. Die Bundesregierung hat Spanien als Risikogebiet eingestuft, ebenso wie Luxemburg. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Trier/Luxemburg Die Einstufung des Großherzogtums als Corona-Risikogebiet gleicht laut IHK Trier einer Grenzschließung. Leiden die grenzüberschreitenden Beziehungen dauerhaft?

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier warnt vor den wirtschaftlichen und sozialen Folgen des faktischen, seit über einem Monat geltenden Einreiseverbots für Luxemburger. Seit Deutschland das Nachbarland wegen einer steigenden Zahl von Corona-Neuinfektionen zum Risikogebiet erklärt hat, dürfen Bürger des Großherzogtums eigentlich nur dann über die Grenze kommen, wenn sie einen negativen Corona-Test vorlegen oder sich zwei Wochen in Quarantäne begeben. Dadurch kommen derzeit deutlich weniger Luxemburger zum Einkaufen oder zum Restaurantbesuch diesseits der Grenze. „Die Umsatzeinbußen sind erheblich“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Jan Glockauer. Allein in der Stadt Trier betrage die jährliche Wertschöpfung durch Kunden aus dem Großherzogtum rund 150 Millionen Euro. Bei einigen Betrieben läge der Umsatzanteil durch Luxemburger Kunden sogar bei mehr als 50 Prozent. „Faktisch geschlossene Grenzen stiften daher Tag für Tag einen erheblichen wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Schaden. Uns allen sollte klar sein: Diese einschneidenden Eingriffe in die Grundfreiheit der Freizügigkeit dürfen nur so lange aufrechterhalten werden, wie die Bedrohungslage dies erfordert“, sagt Glockauer.

In sozialen Netzwerken ist zu lesen, dass es vereinzelt zu Anfeindungen von Luxemburgern in Deutschland gekommen sein soll. Es ist die Rede davon, dass einige nicht in Geschäfte reingelassen wurden oder dass Autos von Luxemburgern vor Discountern zerkratzt worden seien. Deutsche Grenzgänger berichten, dass das Verhältnis zu Luxemburger Kollegen derzeit angespannt sei. Es gibt allerdings auch andere Beispiele. Eine Deutsche, die in Luxemburg wohnt und täglich zum Arbeiten nach Deutschland kommt, sagt, dass sie bislang keine Nachteile oder Anfeindungen erlebt habe.

Der IHK seien Fälle von Diskriminierung von Luxemburgern in hiesigen Geschäften nicht bekannt, betont Glockauer. „Einzelhandel oder Gastronomie und Hotellerie wünschen sich sehnlichst eine Rückkehr zur Normalität. Sie tun alles dafür, dass das derzeit auf eine schwere Belastungsprobe gestellte Verhältnis nicht noch weiter beschädigt wird.“ Glockauer kritisiert die Äußerungen vom Präsidenten des Hotel- und Gaststättenverbandes Rheinland-Pfalz, Gereon Haumann. Der hatte gesagt, dass Luxembuger nur bei Vorlage eines negativen Corona-Tests in hiesigen Hotels übernachten dürften.

Der Luxemburger Regionalforscher Christian Wille geht nicht davon aus, dass es zu bleibenden Schäden der grenzüberschreitenden Alltagsbeziehungen kommen wird. Die gegenseitigen Anfeindungen seien „Ausdruck einer tiefen Verunsicherung“ und empfundenen Angst: „Wenn den vertrauten Nachbarn, Arbeitskollegen oder Tischnachbarn über einen amtlichen Akt plötzlich ein Risiko-Stigma angeheftet wird, kommt Misstrauen und ein soziales Bedürfnis nach Schutz und Abgrenzung auf“, sagt Wille.

