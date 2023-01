Insolvenzen : Trierer Holzspezialist Toms Wood steckt in finanziellen Schwierigkeiten

Trierer Holzspezialist Toms Wood steckt in finanziellen Schwierigkeiten

Trier Der Trierer Holzspezialist Toms Wood Depot ist in finanzielle Schieflage geraten. Wie geht es mit dem im Bobinet-Quartier angesiedelten Unternehmen jetzt weiter?

Der Trierer Holzspezialist Toms Wood Depot ist in finanzielle Schieflage geraten. Das Amtsgericht habe die vorläufige Verwaltung des Vermögens angeordnet, bestätigte Geschäftsführer Thomas Fix auf Anfrage unserer Redaktion. Vorläufiger Insolvenzverwalter ist laut einer Mitteilung des Gerichts der Trierer Rechtsanwalt Alexander Kinn.

Zu den Gründen der Zahlungsschwierigkeiten verwies Fix auf Umsatzrückgänge wegen der Corona-Pandemie, Bauverzögerungen im Vorfeld des Umzugs aus Trier-Zewen ins Bobinet-Quartier an der Konrad-Adenauer-Brücke sowie die aktuellen Kostensteigerungen. Die Toms-Wood-Filialen in Polch und Neuwied seien deshalb in den zurückliegenden Monaten bereits geschlossen worden.