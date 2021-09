Technik : Alle Informationen und Fakten zum „Fernsehturm“ auf dem Trierer Petrisberg

Trier Fast alle, die ihn sehen, nennen ihn Fernsehturm. Fachleute rümpfen darüber die Nase, so wie Schwimmmeister, die „Bademeister“ genannt werden. Denn Fernsehturm beschreibt nur unzureichend seine Fähigkeiten und Qualifikation.

Alle Infos zum Fernsehturm auf dem Petrisberg in Trier

Am 25. August 1967 nahm er seinen Dienst auf. Für die Trierer damals ein Grund zum Feiern. Vorbei die Zeiten, da man im Moselland das ZDF ungefähr in derselben Qualität empfangen konnte wie in der DDR, sprich: einer ziemlich miesen. Grund waren die schwachbrüstigen Sendeanlagen, installiert auf dem Wasserturm (ebenfalls Petrisberg). Als Oberpostdirektionspräsident Dr. Wilhelm Friedrich an jenem Freitagvormittag bei der Einweihungsfeier auf den berühmen Knopf drückte, hatte es sich ausgerauscht auf den Mattscheiben. Das Bild von der Live-Übertragung von der Funkausstellung in Berlin wurde deutlich. Und bunt für diejenigen, die bereits eines der sündhaft teuren Empfangsgeräte besaßen. Denn in Berlin gab der damalige Vizekanzler und Bundesaußenminister Willy Brandt (1913-1992) just den offiziellen Startschuss für das deutsche Farbfernsehen.