Soziales : Trotz Niederlage bei Wahl des neuen Caritaspräsidenten: Warum der Hausobere des Trierer Brüderkrankenhauses der Caritas treu bleibt

Trier Der Trierer Theologe Markus Leineweber wollte Caritaspräsident werden. Das misslang. Unserer Redaktion hat der 53-Jährige verraten, welche Schlüsse er daraus zieht.

Der Hausobere des Trierer Brüderkrankenhauses, Markus Leineweber, will sich trotz seiner Niederlage bei der Wahl des neuen Caritaspräsidenten weiter im größten deutschen Sozialverband engagieren. Das kündigte der 53-jährige Theologe am Montag im Gespräch mit unserer Redaktion an. Er werde sich weiterhin für die Caritas und das Wohl der Menschen einsetzen, dies gelte auch für sein Engagement in seinem Hauptberuf als Hausoberer des Brüderkankenhauses, sagte Leineweber.