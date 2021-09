Katholische Kirche : Druck auf Missbrauchsbeauftragten wächst: Trierer Opfervereinigung fordert Ackermann-Rücktritt

Foto: dpa/Harald Tittel

Trier Das Tischtuch zwischen der Trierer Opfervereinigung Missbit und Bischof Stephan Ackermann scheint völlig zerrissen. Forderung der Kritiker: Der katholische Missbrauchsbeauftragte soll Platz machen für einen Nachfolger.

Die Opfervereinigung Missbit hat die Ablösung des Trierer Bischofs Stephan Ackermann als kirchlicher Missbrauchsbeauftragter gefordert. Für die Opfer sei Ackermann der „Master of Desaster“ der Bischöfe, sagt Missbit-Sprecherin Jutta Lehnert. Nach über zehn Jahren sei es deshalb höchste Zeit, ihn abzulösen und einen ernstzunehmenden Beauftragten an seine Stelle zu setzen.

Stephan Ackermann will vorerst Missbrauchsbeauftragter bleiben

Ackermann hatte im Vorfeld der am Donnerstag zu Ende gehenden Bischofsvollversammlung gegenüber volksfreund.de abgekündigt, er wolle das Amt des Missbrauchsbeauftragten der katholischen Kirche vorerst weiter bekleiden. Zuvor war darüber gemutmaßt worden, ob der seit Februar 2010 amtierende Missbrauchsbeauftragte das Amt abgeben könnte. Der 58-Jährige hatte die Spekulationen durch seine in einem Interview gemachte Äußerung angeheizt, er wisse nicht, ob der Missbrauchsbeauftragte in zwei Jahren noch Stephan Ackermann heiße. Der Job sei belastend und beanspruchend.

Missbit lehnt Ackermann in seinem Amt ab

Die Opfervereinigung Missbit kritisiert, dass der Missbrauchsbeauftragte in all den Jahren immer nur das zugegeben habe, was mit großen Mühen, mit mutigen Zeugnissen von Betroffenen und durch Recherche von Journalisten an die Öffentlichkeit gelangt sei. „Als Meister der vielen V´s – verhindern, verzögern, versprechen – ist er für Missbit kein verlässlicher Gesprächspartner“, so Vorstandssprecherin Lehnert wörtlich.

Bei der seit Montag laufenden Herbstvollversammlung in Fulda wollen sich die 68 deutschen Bischöfe und Weihbischöfe unter anderem mit dem Thema Missbrauch in der Kirche befassen. Opfer hatten zuletzt vor allem das Verfahren zur Zahlung von Anerkennungsleistungen durch die katholische Kirche kritisiert.