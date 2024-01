Große Auszeichnung Moccamedia-Gründerin Lamberty wird in London zur „Legende“ gekürt

„Von der regionalen Mediapionierin zur internationalen Legende“ – so hat „thenetworkone“, das weltweit größte Netzwerk unabhängiger Agenturen aus der Marketing-, Kommunikations- und Werbebranche, den Weg der Trierer Chefin der Mediaagentur Moccamedia, Cornelia Lamberty, zusammengefasst und nun gewürdigt. Bei den Indie Awards in London wurde sie nicht nur „Gold Winner“, sondern in der erstmals ausgelobten Kategorie der „Indie Legends“ gleich in den höchsten Olymp der Branche gehievt.