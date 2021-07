Corona-Zahlen in Trier und Trier-Saarburg : Inzidenz bundesweit wieder zweistellig

Trier Die Zahl der Corona-Fälle nach dem Public-Viewing-Event in der Trierer Gaststätte Louisiana steigt weiter: Mittlerweile sind 22 Ansteckungen bekannt.

Neun weitere Infektionen mit dem Corona-Virus wurden dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg am Wochenende gemeldet. Der weitere Anstieg der Fallzahlen sei in mindestens 22 Fällen darauf zurückzuführen, dass Gäste der Trierer Kneipe Louisiana sich beim gemeinsamen Fußballgucken angesteckt haben, meldet das Gesundheitsamt. In mindestens 15 Fällen sei dabei die erstmals in Brasilien entdeckte und deutlich ansteckendere Virusvariante nachgewiesen worden.