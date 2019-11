Trier/Luxemburg Der CDU-Politiker Günther Schartz sorgt mit einem Facebook-Kommentar für Unmut bei den Nachbarn. Dessen Vize-Premierminister warnt vor Einmischung in die Innenpolitik seines Landes.

Der Grünen-Politiker ergänzt: „Wir mischen uns nicht in die deutsche Innenpolitik ein und gehen eigentlich davon aus, dass dies auf Gegenseitigkeit beruhen sollte.“ Bausch verweist auf die „ausgezeichneten Beziehungen“ zur rheinland-pfälzischen Landesregierung, die kürzlich in einer gemeinsamen Kabinettssitzung nochmals zum Ausdruck gekommen sei und „wo viel Einigkeit hinsichtlich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit herrschte“.

Schartz bleibt auf TV-Nachfrage bei seiner Kritik. Er wolle damit aufzeigen, dass durch den kostenlosen Nahverkehr in Luxemburg die Fahrkartenpreise für Pendler in der Region Trier angepasst werden müssen. Mit seinem Appell wolle er nicht die gut-nachbarschaftlichen Beziehungen infrage stellen. „Unter guten Nachbarn darf doch auch mal sagen, was Sache ist.“ Schartz fordert zudem eine Reform des deutsch-luxemburgischen Doppelsteuerabkommens, um die Einkommenssteuereinnahmen in den hiesigen Grenzgemeinden zu verbessern. Diese Forderung enthält auch ein Antrag der CDU Trier-Saarburg beim heute beginnenden Bundesparteitag in Leipzig.