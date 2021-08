Kriminalität : Schon wieder verbotenes Autorennen in Trier: Polizei sieht Start an roter Ampel

Schon wieder verbotenes Autorennen in Trier: Polizei sieht Start an roter Ampel

Trier Nur wenige Tage nach einem illegalen Autorennen in Trier mit einem Schwerstverletzten hat die Polizei zwei Raser gestoppt. Einer der beiden Fahrer hatte schon auf 150 Stundenkilometer beschleunigt.

Nur wenige Tage nach dem illegalen Straßenrennen in der Trierer Innenstadt mit einer schwerst verletzten Fußgänger hat die Polizei offenbar ein weiteres Straßenrennen gestoppt. Nach einer Mitteilung der Polizei war einer Streife der Bundespolizei in der Nacht zum Mittwoch an der Kreuzung Konrad-Adenauer-Brücke / Luxemburger Straße zwei Fahrzeuge aufgefallen, die nebeneinander standen. Als die Ampel auf Grün umgesprungen ist, hätten beide Fahrzeuge unter lautem Motorengeheul stark beschleunigt und seien in Richtung Luxemburg davongebraust.