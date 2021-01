Kurioses : Sohn will nicht für Beerdigung für Mutter zahlen - Streit um Bestattungskosten friedlich beigelegt

Sohn will nicht für Beerdigung für Mutter zahlen - Streit um Bestattungskosten friedlich beigelegt

Trier Muss ein Sohn für die Bestattungskosten seiner verstorbenen Mutter aufkommen? Der Streit um eine Antwort auf die Frage landete jetzt in Trier vor Gericht – und wurde schließlich mit einer salomonischen Entscheidung beigelegt.

Im Streit um die Übernahme der Bestattungskosten einer vor anderthalb Jahren verstorbenen Frau hat es am Dienstag vor dem Trierer Verwaltungsgericht überraschend eine Einigung gegeben. Nach einer Mitteilung des Gerichts teilen sich der Sohn der Verstorbenen und die Stadt Trier die Beerdigungskosten in Höhe von rund 1300 Euro. Weil der Sohn vor einiger Zeit bereits 800 Euro an die Stadt überwiesen hat, bekommt er nun noch 150 Euro zurückerstattet.