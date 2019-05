Meine Hilfe zählt : Kinder ohne Eltern: Jeder Cent hilft

Die Mitarbeiter des bolivianischen Kinderheims Carlos de Villegas kümmern sich liebevoll um ihre Schützlinge. Der Wittlicher Verein Panuves hilft, den Mangel an vielen Artikeln des täglichen Bedarfs zu lindern. Foto: Trierischer Volksfreund/Susanne Teusch

Wittlich/La Paz Meine Hilfe zählt: Der Verein Panuves Wittlich hat ein neues Projekt für das Kinderheim Carlos de Villegas in Bolivien auf der Spendenplattform des Trierischen Volksfreunds und bittet um Unterstützung.

Kindheit in Bolivien heißt oft auch, ohne Eltern aufzuwachsen, weil diese bitterarm, krank oder drogensüchtig sind. Schwester Rosario gibt in der höchstgelegenen Stadt der Welt, in La Paz, mehr als hundert Kindern ein Zuhause – im Kinderheim Carlos de Villegas (der TV berichtete mehrfach).