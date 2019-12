Freizeit : 1,50 Euro teurer: Sauna im Stadtbad erhöht Preise

Trier Der Saunagarten an den Kaiserthermen passt zum 1. Januar 2020 seine Preise an. „Die allgemein gestiegene Kostensituation führt dazu, dass wir die Eintrittspreise für den Saunagarten in allen Tarifstufen um 1,50 Euro anheben müssen“, erläutert der SWT-Bereichsleiter Werner Bonertz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red