„Dies hier hätte mein Grab sein können. Aber ich bin dem Tod von der Schippe gesprungen!“: Ferdinand Stemper verpasste um Haaresbreite die Teilnahme am Busausflug. Er musste seinen Platz an Anita Zimmer abtreten. Das Mädchen starb bei dem Unglück in Kenn – sechs Tage vor seinem 13. Geburtstag. Foto: Roland Morgen