Verbände : Gutschein, Bestärkung und „Merci“-Schokolade

Trier Der zehnte Neujahrsempfang des Deutschen Journalistenverbands stand im Zeichen von sich stark verändernden Medien.

Einer, der die Medien bei seiner Arbeit bislang immer teilhaben lässt und damit viel Transparenz in die deutsch-luxemburgischen Beziehungen gebracht hat, ist der deutsche Botschafter in Luxemburg, Heinrich Kreft. Als Ehrengast des DJV plauderte er aus dem Nähkästchen und verriet, dass er „lieber die Nummer eins in einem kleinen Land als die Nummer zwei in einem großen Land“ ist. Denn vorher war Kreft Nummer zwei der deutschen Botschaft in Madrid. Was er an der Großregion schätzt, ist die grenzüberschreitende Kooperation: „Das ist modellhaft in Europa.“ Und der Diplomat mahnte die Politik ungewohnt eindeutig: „Wenn wir Europäer in der Welt mitreden wollen, müssen wir stark und geeint sein. Da stehen wir vor großen Herausforderungen.“