Jubiläum 100 Jahre Feuerwehr Longuich: Jede Menge Lob für eine starke Truppe

Vatertag gleich Feuerwehrtag. Das galt diesmal in Longuich im und um das Gerätehaus, wo die heimische Freiwillige Feuerwehr ihr einhundertjähriges Bestehen beging. So groß wie das Veranstaltungsgelände mit Mehrgenerationenpark, Mehrzweckhalle und Schulhof, so groß war auch die Zahl der Besucher, die dem nicht alltäglichen Anlass ihre Aufwartung machten.