Kommunalpolitik : 100 Jahre SPD im Trierer Stadtrat

Trier 1919 sind die Sozialdemokraten erstmals in das Gremium gewählt worden. In einer Feierstunde haben ehemalige und aktuelle Politiker das Jubiläum gewürdigt.

100 Jahre sind ein Grund zum Feiern. Das findet auch die Stadtratsfraktion der Trierer SPD. Denn 1919 ist die Partei das erste Mal in den Trierer Stadtrat gewählt worden. Etwa 100 Personen sind zu diesem Anlass in den Sitzungssaal der Stadt Trier gekommen. Neben vielen Parteigenossen hat der aktuelle Fraktionsvorsitzende Sven Teuber auch Vertreter der Kammern und anderer Institutionen begrüßen können, darunter Vertreter der CDU und Bündnis 90/Die Grünen.

Wer der Fragerunde gefolgt ist, die Sebastian Lindemanns von OK 54 geleitet hat, hat erkennen können, dass die damaligen Schwerpunkte der sozialdemokratischen Themen vor 100 Jahre nicht weit weg waren von den heutigen. Das sind und waren nach wie vor bezahlbare Wohnungen, Arbeit, Wirtschaft, Finanzen und Soziales, sagt Markus Nöhl, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD. „Sozialer Zusammenhalt, Arbeitsplätze und Teilhabe sind klare SPD-Themen. In Zeiten der Digitalisierung werden diese SPD-Themen aktueller denn je“, sagt Teuber.

Die SPD hat bei der ersten Wahl 1919, bei der auch Frauen sowie Angehörige aller Stände erstmals wählen durften, 13 von 48 Ratsmitgliedern gestellt. Heute ist die SPD mit zwölf von 56 Abgeordneten in einer ähnlichen Größenordnung vertreten. Doch hat sich die Struktur der Partei in dem Zeitraum geändert. „Vor 100 Jahren war die SPD eine reine Arbeiterpartei, mit Handwerkern, Kleinbürgern und Arbeitern. Heute sind es Studierte, Lehrer und Menschen aus dem Sozialbereich. Sie prägen die Partei anders“, sagt Nöhl. Zudem sei die Partei bunter vielfältiger und offener geworden. „Wie sich die Gesellschaft geändert hat, so hat sich auch die Partei geändert “, sagt er. Auch sei die Diskussionskultur früher viel rauer gewesen.