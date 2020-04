Sozialpädagogik : St.-Helena-Schule sucht Zeitzeuginnen

Trier (red) Nächstes Jahr feiert die St.-Helena-Schule, Höhere Berufsfachschule Sozialassistenz und Fachschule für Sozialwesen in Trägerschaft des Bistums Trier, ihr 100-jähriges Bestehen. Seit der Gründung 1921 war die Ausbildungsstätte 50 Jahre eine Schule des Ursulinen-Ordens und hieß „Kindergärtnerinnen und Hortnerinnen-Seminar“, seit 1971 wird sie vom Bistum Trier verwaltet und befindet sich mittlerweile in der Dominikanerstraße 3.

In einem gemeinsamen Projekt werden die Psychologin Veronika Verbeek und die Historikerin Andrea Fleck die Geschichte dieser ersten Ausbildungsstätte für sozialpädagogische Berufe in Trier erforschen. Dabei sollen historische Dokumente analysiert, Bezüge zur Berufsgeschichte und zur Historie in der Region hergestellt, Publikationen über die Schule ausgewertet und Zeitzeuginnen befragt werden. Ziele des Projekts sind eine umfassende, illustrierte Buchpublikation sowie historische und berufsbezogene Fachbeiträge im Jubiläumsjahr.