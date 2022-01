Statistik : Corona: 123 Neuinfektionen in Trier und dem Landkreis

Trier/Saarburg Das Gesundheitsamt Trier hat am Wochenende 123 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet – 58 aus dem Landkreis Trier-Saarburg und 65 aus der Stadt Trier. Somit beträgt die Zahl der seit dem 11. März 2020 nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen 13.701 (5.422 in der Stadt Trier und 8.279 im Landkreis Trier-Saarburg).

Das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz (LUA) gab den Wert der landesweiten Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz am Sonntag mit 2,88 an. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen wurde vom LUA wie folgt angegeben: Stadt Trier 375,9; Landkreis Trier-Saarburg 269,7. Zehn Menschen aus dem Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes werden aktuell stationär behandelt. Die Zahl der aktuell Infizierten beläuft sich auf 1230 – 98 mehr als am Freitag. Diese verteilen sich wie folgt: 683 in der Stadt Trier und 547 aus dem Landkreis.