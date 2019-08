Ballonfahren : 13. Mosel-Ballon-Fiesta in Föhren lockt Tausende Besucher an

Foto: TV/Florian Blaes

Föhren 86 bunte Ballone füllten den Abendhimmel über Föhren beim Start der 13. Mosel-Ballon-Fiesta am Freitagnachmittag am Flugplatz Gelände. Höhepunkte waren die „Vet- Conzept“ Fuchsjagd und der „Nightglow“ der Ballone

„Wer hätte gedacht, dass wir heute noch so ein tolles Wetter bekommen“, sagte die Schirmherrin der Fiesta Christiane Horsch, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Schweich, sichtlich erfreut. Dem sonnigen Abendwetter waren viele Menschen aus der gesamten Region und darüber hinaus gefolgt.

Bevor die Schirmherrin das Fest am Freitagabend um 18 Uhr eröffnete, konnte man am Himmel Fallschirmspringer beobachten. Mit einem rot-weiß-blauen Schirm flog die Weinkönigin der römischen Weinstraße Helene heran. Unter großem Applaus landet sie sanft unmittelbar neben ihren Prinzessinnen Annika und Luca Tessa. „Es war atemberaubend als wir aus dem Flugzeug herausgesprungen sind. Die Welt ist erst so klein, und man kommt in großer Geschwindigkeit dem Festplatzes immer näher“, erzählte die Weinkönigin später.

Foto: TV/Florian Blaes 89 Bilder Die Ballone der Mosel-Ballon-Fiesta 2019 heben ab.

Nach dem Empfang der Weinhoheiten und Veranstalter folgte die Taufe von vier Ballonen. Zum ersten Mal starteten Teams vom Engelshof Hetzerath, Bitburger Brauerei, Streif- Haus und der Caritas.

Danach folgte der erste Höhepunkt des Abends. Mit etwas Verspätung startete der „Vet- Conzept“ Cup. Der erste Ballon, ein Fuchs, konnte wegen des starken Windes erst rund eine Stunde später als vorgesehen starten. Doch kaum war dieser in der Luft, summten auch schon zahlreiche Gebläse um die Ballons mit Luft zu füllen. 86 Ballonteams aus ganz Europa waren bei dem Event im Industriepark Region Trier dabei, um das sportliche Wettfahren auszutragen.

Einer der Piloten war Rene´Krämer. Er fuhr zur sogenannten Fuchsjagd einen Ballon der Moselland Winzergenossenschaft. „Die klassische Ballonfahrt findet in der Thermikfreien Zeit statt. Das heißt früh morgens zum Sonnenaufgang oder wie wir es jetzt machen, kurz vor dem Sonnenuntergang“, erklärte der Ballonbegeisterte. Währenddessen bereitete sein Team den Ballon zum Start vor. Nach und nach hoben immer mehr Ballons in Richtung Wittlich ab. „Zunächst wird ein Ballon mit kalter Luft gefüllt und dann mit unserem Gas heiß gefüllt. Ziemlich schnell wird der Korb aufgerichtet, Pilot und Gäste steigen ein und schon geht es los“, erklärte der Pilot den Ablauf.

Und schon ging es los. Mit dem Piloten Rene´Krämer, seiner Frau Christin Schroeder und sechs Gästen hob der Ballon unseres Reporters ab. Unter dem Ballon wurde die Welt immer kleiner. Tausende Zuschauer schauten sich das deutschlandweit zweitgrößte Ballonfestival an.

Es dauerte nicht lange bis alle Ballons in der Luft waren. „Jetzt geht es für die Teams um die Verfolgung des vorrausfahrenden Fuchses. Irgendwann wird er landen und dann ist Geschick gefragt“ erklärte Krämer die Fuchsjagd. Auf einer großen Wiese bei Sehlem landete der Fuchs schließlich. „Jetzt müssen die Piloten ein 70 Kilogramm schweres Säckchen mit der Ballonnummer so nah wie möglich an einem ausgelegten Kreuz abwerfen. Wer punktgenau abgeworfen hat, ist der Gewinner des Cups“, erklärte der Pilot Rene´Krämer.

Nach gut 1,5 Stunden in der Luft wurde es immer dunkler und ein geeigneter Landeplatz musste gefunden werden. Mit einer perfekten Landung an der A1 bei Salmtal auf einem abgeernteten Getreidefeld endete die Fahrt.

Einer der Gäste an Bord war Tobias Steffen aus Trier. „Ich bin das erste mit einem Ballon gefahren und es war für mich was ganz Besonderes. Sonst hebt man ja nur mit einem Ballon ab, heute waren über 80 Ballone in der Luft, das war schon ein großartiges Erlebnis.“

Dann hieß es noch einmal anpacken. Nachdem der Korb auf einen Landwirtschaftsweg gehoben war, wurde der Ballon an einem langen Seil nach unten gezogen. Die Luft wurde herausgelassen und vorsichtig wurde die Ballonhülle wieder eingepackt. „Ich würde immer wieder mit einem Ballon fahren“, sagte Tobias Steffen bevor es mit dem Team wieder zurück zum Flugplatz nach Föhren ging.

Dort wurden die Besucher zwischenzeitlich mit Livemusik der Band „Klangbild“ unterhalten. Auf dem Festgelände konnten die Kinder ein Familienprogramm mit Spiel und Spaß wahrnehmen.

Auf dem Flugplatz unterdessen packten 23 Ballonteams erneut ihre Ballone aus. Zum ersten Mal an einem Freitagabend, gab es das große Glühen der Ballone zur Musik. „Wir bekommen über Funk gesagt, wann wir glühen sollen – passend zur Musik“, so Rene´Krämer. Um kurz nach 21.30 Uhr startete der „Nightglow“. Immer wieder erleuchteten Ballons in ihren unterschiedlichen Farben.