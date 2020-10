Pandemie : 14 Corona-Neuinfektionen in Trier und Trier-Saarburg, Bundeswehr bald im Einsatz

14 Corona-Neuinfektionen in Trier und Trier-Saarburg, Bundeswehr bald im Einsatz

Trier Die Corona-Zahlen in Stadt und Kreis steigen weiter. Zur Bekämpfung der Pandemie wird das Gesundheitsamt demnächst durch Soldaten der Bundeswehr unterstützt.

Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg wurden am Sonntag, Stand: 13 Uhr, 14 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet – 12 aus dem Landkreis und 2 aus der Stadt Trier. Die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen steigt damit auf 957 (381 in der Stadt Trier und 576 im Landkreis Trier-Saarburg).

Die 7-Tage-Inzidenz liegt heute in der Stadt bei 85,2 und im Landkreis bei 60,2. Damit liegen beide über dem Grenzwert der Alarmstufe Rot des Warn- und Aktionsplanes Rheinland-Pfalz. Die Stadt Trier und der Landkreis Trier-Saarburg haben sich daher bereits am Freitag über Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionen verständigt, die zum Teil schon in Kraft getreten sind.