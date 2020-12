Literatur : Jung-Autorin sucht den Römerschatz

Trier Jessica Dilara Röttger, 14-jährige Gymnasiastin aus Trier, veröffentlicht ihren ersten Kinder- und Jugendroman. Die spannende Geschichte spielt im Trier von heute und führt in „Zeitsprüngen“ zurück in Triers antike Römerzeit.

Es entschlüsselt ein verborgenes Geheimnis in Deutschlands ältester Stadt und das geht zurück bis in die glorreiche Vergangenheit der auch als „roma secunda“ („zweites Rom“) bezeichneten Stadt. Lese-Vorbehalte in puncto Latein fehl am Platz: Ihre Latein-Passagen hat die Jung-Autorin, Schülerin des Trierer Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums, lesefreundlich übersetzt. „Lassen wir sie mal schreiben“, hieß es anfänglich von Elternseite, ohne an den Fähigkeiten ihrer Tochter zu zweifeln. Jetzt sind Mutter und Vater begeistert – und die drei Geschwister sowieso.

Den Kinder- und Jugendroman „Trier: Decoded“ – Das verborgene Geheimnis der ältesten Stadt Deutschlands“ (27 Kapitel, 150 Seiten) gibt es in zwei Ausführungen: als Taschenbuch (Preis 9,99 Euro) oder in gebundener Form (Preis 17,99 Euro). Bestellt werden kann er in allen Buchhandlungen. ISBN 9783752647143. Autorin ist (Jessica) Dilara Röttger.

Tatort Antike Die fesselnde Erzählung nimmt ihren Anfang im römischen „Trier“ mit dem „treu ergebenen Sklaven Lucius“. Er will nicht nur einen Angriff der Franken überleben, sondern auch einen wertvollen Schatz vor den herannahenden Horden in Sicherheit bringen. Dank der Mithilfe der bei den Römern gefangen gehaltenen Gladiatoren gelingt es ihm schließlich. Ein Schauplatz daher: das antike „kleine Kolosseum“, das heute als Amphitheater berühmte Kulturdenkmal.

Und so spielt die Geschichte in der Neuzeit: Eigentlich waren die Sommerferien für die vier Geschwister nicht viel anders geplant als die in den Jahren zuvor. Doch erstens kommt es anders, zweitens als man denkt: An einer Führung durch die Porta Nigra nehmen Jessica, Alex, Lisa und Lars teil und sind voll aufmerksam bei der Sache. Und wie der Zufall will, stoßen die Geschwister dabei auf eine geheimnisvolle, bislang unbekannte Inschrift. Genau die lässt die Kinder fortan nicht mehr los. Also nimmt auf insgesamt 150 Buchseiten ein spannendes Abenteuer seinen Lauf. Gefahren gilt es auf der Fährte des geheimnisvollen Römerschatzes zu meistern, denn auch Fieslinge wollen für ihre Zwecke die Pläne der Kinder durchkreuzen.