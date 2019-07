Abschluss : Sie erziehen künftig unsere Kinder

Geschafft! Die 144 Absolventen der Trierer Fachschule für Sozialwesen feiern ihren Abschluss. Ab August können sie in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und weiteren sozial- und sonderpädagogischen Praxisfeldern sowie in der Ganztagsschule arbeiten oder ein fachrichtungsbezogenes Studium an einer (Fach-)Hochschule in Rheinland-Pfalz aufnehmen. Foto: Schule