Comedy : 145. Trierer Comedy Slam im Mergener Hof

Tobi Käp, einer der beiden Sieger, mit Hündin Frieda. Foto: Hans Krämer

Trier Am Freitag bewiesen sich vier Comedy-Talente bei einem Contest. Circa 100 Menschen im Gewölbekeller des Mergener Hofs in Trier stimmten per Applaus über die Darbietungen ab.

Am Ende konnte sich das Publikum nicht wirklich zwischen dem in Gerolstein geborenen Tobi Käp und dem Kölner Timur Turga im Finale entscheiden. So gab es an diesem Abend einen gerechten Doppelsieg.

Timur Turga aus Köln, einer der beiden Sieger. Foto: Hans Krämer