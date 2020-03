Unfall: 15-Jähriger wird nach Unfall auf Trierer Bahngelände in Spezialklinik gebracht

Trier-Pfalzel/Ehrang Ein Jugendlicher aus Trier hat zusammen mit drei Freunden auf dem Gelände des Güterbahnhofs in Trier-Pfalzel gespielt. Ein Stromschlag wurde ihm zum Verhängnis. Ein Hubschrauber musste ihn mit schweren Verbrennungen nach Duisburg fliegen.

Vier Jugendliche haben laut einem Sprecher der Trierer Berufsfeuerwehr am frühen Samstagabend in Trier-Ehrang auf dem Gelände des Rangierbahnhofs gespielt. Einer von ihnen, ein 15-Jähriger, wurde durch einen Stromschlag so schwer verletzt, dass er mit Verbrennungen per Hubschrauber in eine Spezialklinik in Duisburg geflogen werden musste.