So präsentiert sich aktuell das Gelände rund um die ehemalige Lokrichthallte in Trier-West. Die neue Straße "Über Brücken" soll vom Verkehrskreis im Speyer und im Anschluss "An der Lokrichthalle" vorbei in Richtung Nord-Osten verschwenken und dann an dem neuen Standort des Autohauses Buschmann (oben links) vorbeiführen. Foto: Portaflug Föhren