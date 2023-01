Comedy : Trierer Comedy Slam wieder im Mergener Hof: Ein Event mit Kultstatus meldet sich zurück

Foto: Fabian Pütz 15 Bilder 153. Trierer Comedy Slam im Mergener Hof

Trier Serkan Ates-Stein aus Köln hat am Samstag den 153. Trierer Comedy Slam im Mergener Hof gewonnen.

Er ist die Traditions-Comedy-Veranstaltung der Region: Der seit 2004 stattfindende Trierer Comedy Slam ging am Samstagabend erfolgreich in die 153. Runde. Mit von der Partie waren diesmal sowohl alte als auch neue Gesichter der Bühnen-Lachkultur. Darunter auch der Gewinner des letzten Comedy Slams im Sommer. Dieser hatte in der Reihe „Kulturhafen Zurlauben“ unter freiem Himmel viel Publikum angezogen. Serkan Ates-Stein aus Köln gewann diesmal mit seiner energiegeladenen, kindlichen Art und seinen gefeierten Beatbox-Einlagen knapp das Finale gegen den Mannheimer Comedy-Polizisten Dennis Boyette. Gekonnt begleitet hat den Abend Peter Stablo, Trierer Moderations­legende und Kultur­repräsentant.

Eine Kamera zeichnet das Event seit einigen Jahren immer mit auf, so dass es parallel auch im Internet auf feedbeat.io zu verfolgen ist.

Alle teilnehmenden Künstler des Abends sowie der Moderator – von links: Serkan Ates-Stein, Amanda Urban, Elli, Dennis Boyette und Peter Stablo. Foto: Fabian Pütz

Newcomerin des Abends war Eva MC. Ihr fiel mit dem Start die schwierigste Position zu. Die halb deutsche, halb griechische Comedienne meisterte diese Aufgabe jedoch souverän. Sie bezog rotzfrech das Publikum in ihre Show mit ein und erntete damit gleich zu Anfang einige Lacher. In Los Angeles (USA) arbeitete Eva in einer Bar und beobachtete mehr als zwei Jahre lang Newcomer-Comedians und Profis, die neue Witze ausprobierten.

Ihr Programm besteht im Grunde aus Beobachtungen von Reisen und Aufenthalten an skurrilen Orten, an denen sie zum Beispiel Menschen wie Leonardo DiCaprio trifft und diesem ungefragt ihren Drink anbietet.

Als nächstes enterte der bereits erwähnte spätere Gewinner des Abends, Serkan Ates-Stein, die Bühne. Sein Programm „The Schnörres is real“ ist mitterweile einige Jahre alt und wegen der Corona-Pandemie bei weitem nicht so bekannt, wie es sein könnte. Der zweimalige Gewinner in Trier ist Freund der Dauerbeschallung und Selbst­optimierung und kommt aus Köln. Er nutzt aktuelle Themen wie Handy­sucht und Jugendsprache für sich. In lockerem Stil garniert Ates-Stein sie mit musikalischen Elementen und seinen Beatbox-Künsten. Er wird im Mai nach Trier zurückkehren, um sich im Rahmen des 19. Master Comedy Slams erneut zu duellieren – dann geht es um den begehrten Konstantin-Comedy-Preis.

Dennis Boyette erreichte am Samstag im Mergener Hof in Trier den zweiten Platz. Foto: Fabian Pütz

Ein neues Gesicht an diesem Abend war Elli, eine in Berlin lebende Frankfurter Comedienne. Sie liebt es, wenn Hetero-Cis-Männer im Publikum die Augen verdrehen, weil sie sich wieder über das Patriarchat auf der Bühne aufregt. Sie hasst die Tatsache, dass sie fünfmal durch die praktische Führerscheinprüfung gefallen ist und damit als „Frau, die kein Auto fahren kann“, maskuline Klischees bestätigt. Elli punktete neben ihrer Selbstironie in feministischem Gewand auch mit verrückten Corona-Geschichten. Über Jesus spricht sie ebenfalls gerne, vor allem weil er coole Flip-Flops hatte. Ihre Sets be­inhalten private Anekdoten, in denen sie sich selbst auch gern mal ordentlich auf die Schippe nimmt.

Amanda Urban dürfte Besuchern des „Kulturhafens Zurlauben“ im Gedächtnis geblieben sein. Denn dort stand sie bei ihrem letzten Besuch in Trier noch mit Serkan auf der Bühne und verlor nur knapp gegen den pfiffigen Kölner. Sie selbst kommt aus Frankfurt und macht erfolgreich Comedy seit 2020. Urban nutzte ihre zehn Minuten Bühnenzeit, um übers „Erwachsenwerden“ zu sprechen. Eine Sache, auf die sie offenkundig wenig Lust hat. Und das nicht nur, weil es für gewisse Stellen am Körper manchmal eine haarige Angelegenheit werden kann. Auf humorvolle Weise macht sie den Zuschauern klar, warum sie wider willen zu ihrer Oma geworden ist und warum ihre komplizierte Langzeit­beziehung trotz aller Probleme irgendwie doch klappt.