Aktuelle Zahlen : Corona: 17 Neuinfektionen in der Stadt und im Landkreis

Corona: 17 Neuinfektionen in der Stadt und im Landkreis

Eine Patientin aus dem Landkreis Trier-Saarburg ist laut dem Gesundheitsamt im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Am heutigen Donnerstag wurden dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg 17 weitere Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet, fünf aus der Stadt Trier und 12 aus dem Landkreis.

Die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen steigt auf 4327 (1627 in der Stadt Trier und 2700 im Landkreis Trier-Saarburg). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in der Stadt Trier bei 45,7 und im Landkreis bei 51,5 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner.