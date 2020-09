Ferienaktion : 171 Kinder beim Lesesommer dabei

Trier (red) Die Trierer Stadtbücherei zieht ein positives Fazit des Lesesommers: 171 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren haben teilgenommen. Davon haben 107 Teilnehmer mindestens drei Bücher gelesen und ihre Bewertung abgegeben.

Das sind nach Angaben von Büchereileiterin Andrea May zwar weniger Teilnehmer als im vergangenen Jahr, aber mit knapp 1400 gelesenen und bewerteten Büchern ist die Zahl der gelesenen Bücher in beiden Jahren fast gleich hoch. Der Lesesommer ist eine landesweite Leseförderaktion, die unter dem Motto „Abenteuer beginnen im Kopf“ schon seit einigen Jahren in den großen Ferien angeboten wird. In Trier haben sich insgesamt 57 Kinder und Jugendliche im Rahmen der Aktion neu in der Bücherei angemeldet. Die größte Teilnehmergruppe waren die Acht- bis Elfjährigen. Die Lesesommer-Urkunden können ab Montag, 14. September, am Auskunftsschreibtisch in der Kinderabteilung der Stadtbücherei im Palais Walderdorff abgeholt werden. Die Preise der Landesbibliothekszentrale, die für alle ausgelobt wurden, die mindestens drei Bücher gelesen haben, werden Ende September verlost.