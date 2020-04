Gesundheitsamt : 184 Corona-Infizierte in Trier und Trier-Saarburg

Das gemeinsame Gesundheitsamt von Stadt Trier und Kreis Trier-Saarburg ist im Gebäude der Kreisverwaltung untergebracht. Foto: Roland Morgen

Trier/Saarburg Das Gesundheitsamt Trier-Saarburg hat am Montag neue Zahlen zur Infektion mit dem Coronavirus bekanntgegeben. Demnach sind im Landkreis Trier-Saarburg inzwischen 111 bestätigte Infektionen gemeldet, sechs mehr als am Vortag. In der Stadt Trier bleibt es bei 73.



Insgesamt fünf Patienten aus dem Kreis befinden sich in stationärer Behandlung im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus in Trier. Zwei mit dem Corona-Virus infizierte Menschen aus dem Landkreis sind am 28. März und 4. April gestorben.

Inzwischen konnten insgesamt 82 Quarantäneverfügungen vormals positiv getesteter Menschen aufgehoben werden. Dabei handelt es sich um 48 Patienten aus dem Landkreis und 34 aus der Stadt Trier.

Das Gesundheitsamt appelliert an alle Bürger, das Verbot von Ansammlungen von mehr als zwei Menschen in der Öffentlichkeit einzuhalten und auch im privaten Bereich die neuen Regelungen zu beachten. Auch die weiteren Empfehlungen (Abstand halten, körperliche Distanz, wenn möglich zu Hause bleiben) bittet die Behörde im eigenen Interesse sowie zum Schutz anderer zu beachten.

Zur Information wird auf folgende Internetseiten verwiesen: trier-saarburg.de, trier.de, corona.rlp.de, rki.de, bzga.de

Jeder, der leicht erkrankt ist, soll zu Hause bleiben und sich zunächst telefonisch mit seinem Hausarzt in Verbindung setzen.

(red)