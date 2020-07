Gesundheit : 19 Infizierte in Trierer Reha-Zentrum – Kita-Gruppe geschlossen

Das Gesundheitsamt der Stadt Trier und des Landkreises Trier-Saarburg meldet seit Tagen ansteigende Infektionszahlen. Foto: Roland Morgen

Insgesamt 450 Menschen, die in Verbindung mit dem Zentrum für ambulante Rehabiliation (Zar) in Trier stehen, haben sich auf eine Infektion mit dem Corona-Virus testen lassen. Ergebnis laut Gesundheitsamt: 19 Menschen haben sich angesteckt – fünf Beschäftigte und 14 Patienten. Zudem wurde eine Trierer Kita-Gruppe geschlossen wegen Infektion eines Kindes.

Die Einrichtung in der Metternichstraße ist zurzeit bis 24. Juli geschlossen, weil dort Erkrankungen mit dem Virus aufgetreten sind. Von den 450 Tests liegen inzwischen bis auf vier alle Ergebnisse vor. Insgesamt haben sich 19 Personen mit dem Virus angesteckt – fünf Beschäftigte und 14 Patientinnen und Patienten, die in dem Zentrum betreut werden. Von den 19 Erkrankten wohnen laut Gesundheitsamt sechs in der Stadt Trier, fünf im Landkreis Trier-Saarburg, drei im benachbarten Eifelkreis Bitburg-Prüm. Fünf Menschen haben ihren Wohnsitz nicht in der Region.

In dem Reha-Zentrum waren Ende der vergangenen Woche die ersten Fälle aufgetreten. Das Gesundheitsamt will mit der vorläufigen Schließung Infektionsketten unterbrechen.

Dem Gesundheitsamt, das für den Landkreis und ebenso für die Stadt Trier zuständig ist, ist gemeldet worden, dass ein Kind in einer Kindertagesstätte in Trier mit dem Corona-Virus infiziert ist. Die Gruppe, in der das Kind betreut wird, ist geschlossen worden. Außerdem befinden sich die weiteren zehn Kinder der Gruppe und drei Beschäftigte, die sie betreuen, ab sofort in häuslicher Quarantäne. Sie werden auf eine Infektion mit dem Corona-Virus getestet. Das weitere Vorgehen hängt von den Testergebnissen ab.

In der aktuellen Statistik meldet das Gesundheitsamt am Mittwoch jeweils drei Neuinfektionen im Landkreis Trier-Saarburg und in der Stadt Trier. Aktuell gelten 23 Patienten aus dem Landkreis und 16 Personen aus der Stadt Trier als infiziert. Eine Person befindet sich in stationärer Behandlung im Krankenhaus Hermekeil.

Seit dem 11. März waren 347 Menschen (227 im Landkreis und 120 in der Stadt Trier) nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert. Die Infektionszahlen verteilen sich im Landkreis Trier-Saarburg wie folgt auf die Verbandsgemeinden: VG Hermeskeil 13, VG Konz 54, VG Ruwer 21, VG Saarburg-Kell 78, VG Schweich 37, VG Trier-Land 24.