Gastronomen passen Preise an Flieten mit Pommes als Luxusessen? – So teuer wird der Restaurantbesuch in Trier und Umgebung

10,50 Euro für ein Schnitzel mit Pommes und Salat – das war einmal. Aktuell kratzt dieses beliebte Standard-Gericht in vielen Restaurants an der 20-Euro-Marke. Pizza und Pasta – einst günstige Klassiker der italienischen Küche – sind ebenfalls nicht mehr für kleines Geld zu haben. Selbst für ehemals günstige Snacks wie Currywurst oder Flieten muss der geneigte Gast nun tiefer in die Tasche greifen.