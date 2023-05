Ehemaliger Kassierer lässt Konkurrenten hinter sich 19. Trierer Comedy-Slam: Fest für die Lachmuskeln im Audimax

Knapp zwei Jahrzehnte, genauer 19 Jahre Trierer Comedy Slam, sind es mittlerweile: Der erste Comedy Slam in Deutschland fand am 3. April 2004 in Trier statt und entsprang als Nachfolge-Event für den Poetry-Slam-Preis, der im Jahr davor das erste Mal das Licht der Welt erblickte. Das Konzept ist seitdem immer gleich: Mehrere Finalisten präsentieren über mehrere Runden ihre vorbereiteten Stand-Up-Comedy-Nummern und das Publikum stimmt gemeinsam mit einer Jury (die nur bei Uneindeutigkeit zum Einsatz kommt) über den Gewinner ab. In diesem Jahr standen sich drei männliche hochkarätige Comedians gegenüber, darunter auch der eingangs erwähnte Lokalmatador Serkan, der wie gewohnt mit einer Combo aus Gesangs- und Beatbox-Elementen und humoristischen Anekdoten über den erlebten Generationenunterschied nach seiner Schulzeit an einer katholischen Privatschule für Jungs punkten konnte. Wäre der nächste Kandidat nicht anwesend gewesen, wäre es auch dieses Jahr vielleicht wieder ein Sieg geworden, doch der kernsoliden Performance des Kölner Nachwuchstalents Fabian Lampert war an diesem Abend nichts entgegenzusetzen. Runde für Runde erntete er den hörbar lautesten Applaus und traf mit seinen Gags über seine Zeit als Aldi-Kassierer, der gern Kunden trollt, den Nerv der meisten Zuschauer. Als Allergiekind und Asthmatiker bietet er nur scheinbar eine große Angriffsfläche. Selbst- und treffsicher laviert er sich an seinen Konkurrenten Lennard Rosar und Serkan vorbei an die Spitze und wird zum neuen verdienten Gewinner des 19. Constantin-Comedy-Preises. Damit übernimmt er die Krone vom Gewinner des vergangenen Jahre Tim Whelan.