Geburtshilfe : 20 Hebammen in Trier arbeiten trotz Kontakt zu Corona-Patienten

Trier Das Mutterhaus der Boromäerinnen und das Trierer Gesundheitsamt haben Hebammen erlaubt weiterzuarbeiten, obwohl sie Kontakt zu einem infizierten Menschen hatten. Der Grund: Das Krankenhaus ist als letzte verbliebene Geburtsklinik in Trier und Umland zuständig für fast 500 000 Menschen.

Der Fall ist am Donnerstagnachmittag an die Öffentlichkeit gekommen, weil sich eine der Hebammen aus dem Mutterhaus beim Deutschlandfunk gemeldet hatte. Die Frau, die in dem Radiointerview anonym blieb, hatte genauso wie die anderen Hebammen im Mutterhaus Kontakt zu einer Person, die positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Eigentlich hätten sie alle in Quarantäne gemusst, aber die Klinik und das Gesundheitsamt haben sich laut dem Radiobeitrag anders entschieden.