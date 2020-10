Kunsthandwerk : Ausstellung: 20 Jahre Werkform

Trier 30 Kunsthandwerker aus der Region laden vom 10. bis 18. Oktober in die Trierer Viehmarktthermen ein.

Die Gruppe Werkform ist ein Zusammenschluss von gestaltenden Handwerkern der Großregion Trier. Sie zeigen in ihrer Verkaufsausstellung vom 10. bis 18. Oktober in den Viehmarktthermen in Trier zeitgenössisches Handwerk.