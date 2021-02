Statistik : Bislang 65 Nachweise einer Virus-Mutation in Trier und dem Landkreis

Bislang 65 Nachweise einer Virus-Mutation in Trier und dem Landkreis

Trier/Saarburg Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg sind am Samstag und am Sonntag jeweils zehn weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet worden.

20 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus in Trier und dem Landkreis Trier-Saarburg sind dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg am Wochenende mitgeteilt worden.

Am Samstag waren dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg zehn weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet worden, neun aus dem Landkreis und eine aus der Stadt Trier. Am Sonntag wurden dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg erneut zehn weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet, sechs aus dem Landkreis und vier aus der Stadt Trier.

Dem Gesundheitsamt wurden auch am Sonntag Ergebnisse von Laboren bezüglich der Mutation von Corona-Viren zugeleitet. Insgesamt wurden bis Sonntag 65 Nachweise einer Virus-Mutation gemeldet, davon überwiegend die sogenannte britische Viren-Mutation B.1.1.7.

Die Zahl der seit dem 11. März 2020 nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Menschen steigt auf 4757 (1772 in der Stadt Trier und 2985 im Landkreis Trier-Saarburg).

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Mitteilung des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums in der Stadt Trier bei 36,8 sowie im Landkreis bei 50,9 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohnern.

Die Zahl der aktuell Infizierten ist wieder gesunken und liegt bei 292 – neun weniger als am Samstag. Diese verteilen sich wie folgt: 214 im Landkreis und 78 in der Stadt Trier. Sieben Patienten aus dem Landkreis und der Stadt Trier werden aktuell stationär in drei Krankenhäusern versorgt.