Finanzspritze vom Land 200 Millionen für schwächere Kommunen — Wer davon profitiert

Die 200 Millionen Euro sollen an 62 Verbandsgemeinden, zwei Städte und fünf Landkreise gehen. Je nach Einwohnerstärke wurden den Auserwählten Förderbudgets zugewiesen, die sie beim Land beantragen können. In der Region Trier betrifft dies vor allem Kommunen aus dem Norden. So sind etwa alle Verbandsgemeinden des Vulkaneifelkreises Teil des Programms – ebenso der Kreis selbst. Die VG Gerolstein könnte fast fünf Millionen Euro erhalten, die VG Daun 3,6 Millionen und und die VG Kelberg 1,1 Millionen. In diesem Rahmen bewegt sich auch das Budget für die anderen Kommunen. Aus dem Eifelkreis stehen die Verbandsgemeinden Arzfeld, Südeifel, Bitburger-Land und Speicher auf der Liste. Im Kreis Bernkastel-Wittlich die VG Wittlich-Land, Traben-Trarbach und Bernkastel-Kues und im Kreis Trier-Saarburg sind es Ruwer und Hermeskeil. Wie die Kommunen das Geld zwischen ihren Orten aufteilen, liege in ihrer eigenen Verantwortung, sagte Schweitzer.