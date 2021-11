Bevölkerung : 2.000 Geburt im Trierer Mutterhaus

Trier Nachwuchs für die Moselstadt: Im Mutterhaus Trier hat der kleine Albert das Licht der Welt erblickt - es ist die zweitausendste Geburt im Klinikum in diesem Jahr.

Der kleine Albert wurde am vergangenen Dienstag geboren, mit 3210 g und stolzen 50 cm Länge kann der gesunde Junge schon in der gleichen Woche zusammen seiner Mutter in das Zuhause entlassen werden. Das teilte das Mutterhaus mit.