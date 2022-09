Campus : 2000 Schüler beim Kennenlerntag an der Uni Trier (Fotos)

Trier 2.000 Schüler aus der Region waren beim Infotag der Universität Trier auf dem Campus unterwegs.

Nachdem der jährliche Infotag der Universität Trier corona-bedingt zweimal online stattfinden musste, konnten etwa 2000 Schüler aus der Region in diesem Jahr wieder auf dem Campus Uniluft schnuppern, in der Mensa essen und vor allem Studienfächer dort kennenlernen, wo man sie studiert – in Hörsälen und Seminarräumen. Bei mehr als 40 Studienfächern, über die sich die Schüler intensiv informieren konnten, war die Chance groß, das ideale Fach für sich zu finden.

Das Wintersemester an der Uni Trier startet offiziell am 1. Oktober. Vorlesungsbeginn ist aber erst am 24. Oktober. An der Hochschule Trier am Schneidershof, in der Stadt, in Birkenfeld und in Idar-Oberstein startet der Lehrbetrieb am 7. Oktober.