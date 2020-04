Statistik : 202 Menschen in Trier und Trier-Saarburg an Corona erkrankt

202 Menschen in Trier und Trier-Saarburg an Corona erkrankt

Anzahl der gemeldeten Covid-19-Erkrankungen in der Stadt Trier und im Landkreis Trier-Saarburg. Grafik: Amt für Stadtentwicklung und Statistik Quelle: Gesundheitsamt Trier-Saarburg (Mitteilung vom 7. April 2020). Foto: Stadt Trier

Trier/Saarburg Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg wurden am Dienstag weitere bestätigte Fälle einer Infektion mit dem SARS-CoV-2 Erreger gemeldet. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle in der Stadt Trier auf 81.

Im Landkreis Trier-Saarburg sind inzwischen 121 bestätigte Infektionen gemeldet. Insgesamt acht Patienten aus dem Kreis (6) und der Stadt Trier (2) befinden sich in stationärer Behandlung im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus in Trier. Drei mit dem Corona-Virus infizierte Personen aus dem Landkreis sind am 28. März, 4. und 5. April gestorben.