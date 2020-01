2020: Jetzt geht es so richtig rund in Trier!

Trier Achtung, Satire: Das alles kommt im neuen Jahr in Trier (garantiert nicht). Ein völlig unernster Ausblick.

März : Der Wochenmarkt wird noch publikumsfreundlicher. Besonders stark nachgefragte Marktbeschicker führen ein neuartiges Warteschlangenmanagement ein. Kunden können Nummern ziehen und dann entspannt in der City shoppen, ehe sie auf den Viehmarkt zurückkehren und dort recht bald an der Reihe sind.

April: Von wegen spaßbefreit! Der beste Aprilscherz kommt diesmal von den Grünen. Sie kündigen an, das ausgediente frühere Polizeipräsidium in der Südallee anlässlich des Jubiläums (Baubeginn: 13. April 1970) unter Denkmalschutz stellen zu lassen. Begründung: Der 30 Meter hohe Bau sei ein „herausragendes Monument der Frühsiebziger Baukultur, dessen Erscheinungsbild nicht einmal die benachbarten Kaiserthermen trüben können“. Während sich die Verantwortlichen der Berufsfeuerwehr Trier verzweifelt auf die Suche nach einem Ersatzstandort für die geplante Hauptfeuerwache begeben. kommt die Entwarnung: „April, April!“

Bandendiebstahl: Verdächtiger kommt in Trier in Haft

Blaulicht : Bandendiebstahl: Verdächtiger kommt in Trier in Haft

Juli : Premiere für eine revolutionäre Errungenschaft der Marke „Das gab’s noch nie!“: Der Verkehrskreisel am westlichen Kopf der Römerbrücke wird eröffnet. Zur Feier des besonderen Anlasses gibt es einen Oldtimer-Korso. Passenderweise überträgt das Bürgerfernsehen OK 54 das Geschehen in Schwarz-Weiß.

August : Auf Drängen der Bürger gibt die Vereinigung Trier-Olewiger Winzer nach und bietet zum Auftakt des 72. Trierer Weinfestes doch „Feuerwerk“ an, und zwar ein völlig emissionsfreies. Aufgezeichnete Highlights von Pyrotechnik-Shows aus ganz Deutschland werden auf Großbildschirmen gezeigt und die dazugehörige Geräuschkulisse auf ausleihbare Kopfhörer übertragen. Winzerchef Peter Terges ist so begeistert, dass er sich diese „zeitgemäße Kombination von Public Viewing und Silent Disco“ patentieren lässt.

November: Bei alternativen Sankta-Martina-Umzügen in einigen Höhenstadtteilen kommt es zu Tumulten. In einem Fall, weil versehentlich veganfreie Bratwürste angeboten werden; in einem anderen, weil es sich beim Rohstoff des WinzerInnen-Glühweins um Exportware von außerhalb der Region (Saarland!) handelt. In einem weiteren Fall soll es sich bei dem mitgeführten Pferd um ein echtes Tier gehandelt haben.