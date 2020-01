Kostenpflichtiger Inhalt: Stadtentwicklung : Das könnte aus dem Trierer Gefängnis werden

JVA_ehemalige_Kaserne_Trier. Foto: TV/Lambrecht, Jana

Trier 2028 schließt die JVA Trier. Wie stehen die Ratsfraktionen und die Stadt dazu, und welche Möglichkeiten bietet das für die Stadtentwicklung?

Die Landesregierung hat entschieden: Die Nutzung der Justizvollzugsanstalt (JVA) Trier endet spätestens 2028. Bis dahin soll die JVA Wittlich so weit renoviert werden, dass genügend neuer Raum entsteht, um die Trierer Häftlinge dort unterzubringen (der TV berichtete).

Auch wenn erst nach erfolgtem Umbau der Umzug nach Wittlich anstehen kann, gilt die Wahrscheinlichkeit als gering, dass die Schließung in Trier noch revidiert wird. Sprecher des Trierer JVA-Personalrats und des Bundes der Strafvollzugsbediensteten hoffen dennoch weiterhin auf den Erhalt des Trierer Gefängnisses.

Info In Saarburg gehört der offene Vollzug dazu (mai) Das kleine Saarburger Gefängnis in der Nähe der Sesselbahn wurde 1886 eröffnet. Heute ist der offene Vollzug der Trierer Justizvollzugsanstalt (JVA) dort untergebracht. Diese Außenstelle soll erhalten bleiben, auch wenn das Trierer Haupthaus spätestens 2028 schließt. Laut der Trierer JVA-Leiterin Sabine Beckmann arbeiten in Saarburg derzeit sieben Justizvollzugsbeamte. Darüber hinaus wird die Außenstelle von der zuständigen Vollzugsabteilungsleiterin und einer Sozialarbeiterin betreut. Die Saarburger haben in der Regel wenig Berührungspunkte mit ihrem Knast, dennoch scheint er einfach dazuzugehören. Stadtbürgermeister Jürgen Dixius (CDU) sagt: „Die Einrichtung befindet sich in einem attraktiven, denkmalgeschützten Gebäude. Die Stadt Saarburg hat keine Probleme mit dem Gefängnis und den darin untergebrachten Freigängern. Teilweise werden diese Personen beim städtischen Bauhof eingesetzt.“ Manuel Müller, Fraktionsvorsitzender der SPD im Stadtrat, meint: „Ich halte den Erhalt der Saarburger JVA für wichtig. Für mich persönlich gehört die JVA einfach zum Stadtbild von Saarburg dazu. Von der äußeren Erscheinung halte ich es für ein schönes, historisches Gebäude, was kaum den Anschein eines Gefängnisses erweckt. Meines Wissens nach sind die Insassen der Saarburger JVA in den regionalen Arbeitsmarkt eingebunden. Die Einrichtung integriert diese Menschen somit wieder in das soziale Leben und leistet damit einen wesentlichen gesellschaftlichen Beitrag.“

In einer Stellungnahme der Trierer CDU kritisieren Thorsten Wollscheid (Kreisvorsitzender) und Udo Köhler (Fraktionsvorsitzender) die Entscheidung der Landesregierung. Trier benötige als Sitz des Land- und Amtsgerichts zwingend eine ortsnahe Untersuchungshaftanstalt. In Trier würden vorwiegend kurze Haftstrafen verbüßt, und eine Resozialisierung gelinge eher in unmittelbarer Nähe des eigentlichen Wohnorts. Wollscheid sieht das Thema bei einem möglichen Regierungswechsel im Land durchaus auf der Tagesordnung und möchte mit der CDU entsprechend für den Erhalt der JVA kämpfen. Falls das nicht gelinge, sei eine gewerbliche Folge­nutzung sinnvoll, sagte Wollscheid im Gespräch mit dem TV.

Das Anstaltsgelände grenzt an die ehemalige General-von-Seidel-Kaserne an (siehe Grafik), die die Stadt als mögliches künftiges Gewerbegebiet im Auge hat.

Auch Sven Teuber (SPD) äußert sich von der Entscheidung des Ministeriums enttäuscht. An erster Stelle sehe er nun die weitere Beschäftigung der Mitarbeiter, um diese so sozialverträglich wie möglich zu gestalten. Für die künftige Nutzung des Grundstücks hofft er auf eine intensive Einbindung der Stadt in die Planung. Hier halte die SPD wegen der räumlichen Lage eine Nutzung als Gewerbefläche auch aufgrund des aktuellen Mangels in diesem Bereich für möglich.

Tobias Schneider (FDP) äußerte sich via Facebook und machte deutlich, dass die Schließung insgesamt aus seiner Sicht sinnvoll sei, auch wenn es für Einzelpersonen unbefriedigend sei. Er sieht hier in Zukunft mögliche neue Gewerbeflächen: „Somit könnte sich die Schließung der JVA am Ende noch als Glücksfall für Trier herausstellen.“

Christiane Probst (UBT) schlägt für die weitere Nutzung in die gleiche Kerbe und nennt die Schließung zwar bedauerlich, aus Kostengründen aber verständlich.

Michael Lichter (Grüne) betont hingegen, dass es für Zukunftsaussichten noch zu früh sei. Es gebe zu viele Fragen, die offen seien und sich erst im Lauf der kommenden Jahre beantworten ließen. Zudem verweist Lichter auf die 2021 anstehenden Landtagswahlen und die Möglichkeit einer zeitnahen Änderung in der Regierung, die das Thema erneut auf den Tisch bringen und sich dann im Sinne der Partei gegen eine Schließung entscheiden könnte.

Gegen eine Schließung in Trier und eine Zusammenlegung der beiden Gefängnisse positioniert sich Marc-Bernhard Gleissner (Linke). Er sieht in der Vergrößerung der JVA Wittlich eine Verschlechterung sowohl für die Bediensteten als auch für die Häftlinge. Für eine erfolgreiche Rehabilitierung brauche es eher kleine Gruppen und intensive Betreuung, die er in Wittlich nicht gegeben sehe. Für ihn stehe die Situation der Trierer Beschäftigten an erster Stelle. Den Ansatz des Ministeriums, die Sanierungskosten als Grund für die Schließung in Trier anzugeben, hält Gleissner für falsch. Kosten dürften nicht über das Wohl der Menschen gestellt werden.

Die AfD war am Mittwoch für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.